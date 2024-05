"I miei sette padri" omaggio ai fratelli Cervi. Adelmo sarà presente in sala e poi musica con i Pils

Serata speciale martedì 7 maggio, ore 21.30, all’Auditorium del Cral Hitachi in via Ciliegiole 77: un evento dedicato ai sette fratelli Cervi tra cinema e musica, con la proiezione del film "I miei sette padri" di Liviana Davì e un omaggio musicale da parte del gruppo "I Pils" affiancati da altri musicisti pistoiesi. Ospite in sala Adelmo Cervi, figlio di Aldo e protagonista del film. Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio ed Ettore Cervi, contadini e antifascisti di Campegine, furono fucilati dai repubblichini il 28 dicembre 1943 a Reggio Emilia per la loro attività partigiana. Decorati con la Medaglia d’argento al Valor Militare alla memoria, ai sette fratelli sono state dedicate canzoni e opere teatrali, oltre a un film del 1968 diretto da Gianni Puccini. "I miei sette padri" è l’omaggio più recente, la cui particolarità è la presenza nelle vesti di protagonista di Adelmo Cervi, figlio di Aldo, da sempre impegnato nel tenere vivo il ricordo della sua famiglia con un’attività politica e culturale incessante. Il titolo del film è ispirato a quello del libro di suo nonno Alcide, "I miei sette figli", uscito nel 1955. "Alla presentazione del film, martedì, parlerà dell’importanza dell’antifascismo come base “fondante“ della Costituzione della Repubblica Italiana, valori per cui hanno dato la vita i fratelli Cervi e a cui oggi, purtroppo – si legge nella nota –, si stenta a riconoscere l’enorme valore etico e morale per una società libera e rispettosa dei valori umani e civili. A seguire sul palco saliranno "I Pils", band pistoiese che, affiancata da altri musicisti pistoiesi, omaggerà i Fratelli Cervi con brani dal loro repertorio e canti della tradizione partigiana. Per informazioni 351.827 0336.

M.M.