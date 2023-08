i messaggi di auguri

Nozze d’oro

Franco Franchi e Antonietta Ruggia (nella foto) festeggiano le nozze d’oro oggi, 4 agosto. Il figlio Riccardo, la nuora Katia e i nipoti Gianluca e Giulia si uniscono alla gioia di Franco e Antonietta per avere raggiunto il cinquantesimo anniversario di nozze, augurando alla coppia di trascorrere ancora tanti anni di vita felice insieme.

"Auguri Pezzetto"

"Caro Pezzetto, anche quest’anno il 4 agosto è arrivato e naturalmente anche gli immancabili auguri. A proposito quest’anno quanti sono? Immagino come quelli dell’anno scorso o no? Comunque non te la prendere, un anno in più poi non è la fine del mondo! Auguri. Un bacio

Bizza".