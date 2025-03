I giovani di oggi e i libri di Cocchi. Successo del Premio Ceppo Ragazzi: "Grande attualità delle riflessioni"

Successo e tante emozioni per il Premio Letterario Internazionale Ceppo che si è svolto all’auditorium Terzani della biblioteca San Giorgio con un "Omaggio a Michele Cocchi". Un evento durante il quale i vincitori del premio sono stati premiati per le recensioni animate al romanzo "Us" (Fandango Editore). I migliori elaborati hanno vinto dei buoni libro offerti da Berni Store da spendere alla Libreria Giunti al Punto di Pistoia. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Chiara Casavecchia, moglie dello scrittore, e di Mara e Mario Cocchi, genitori dello scrittore, con la consulenza di Gaia Angeli. Filiberto Segatto (giurato del Premio Ceppo e coordinatore del Ceppo Ragazzi) spiega l’importanza del lavoro svolto: "Molti si sono riconosciuti nel vissuto del protagonista del romanzo, dalle problematiche relazioni con le figure genitoriali alle difficoltà nella comunicazione, alle implicazioni positive che possono avere le conoscenze fatte nel mondo digitale e i videogiochi, alcuni dei quali, com’è stato notato, possono avere anche delle applicazioni didattiche interessanti". "Hanno particolarmente colpito gli scritti di quei ragazzi che, attraverso dei veri e propri frammenti autobiografici – aggiunge Paolo Fabrizio Iacuzzi – hanno colto l’occasione per ripensare ed esprimere momenti della loro storia intima e personale, della loro vita in famiglia e a scuola, mostrando ancora una volta come lettura e scrittura siano uno strumento essenziale per una formazione critica e consapevole".

Ecco l’elenco dei vincitori, suddivisi per classi e istituti (tra parentesi gli insegnanti). Scuola media Anna Frank (Lenzi Sara): Bartalesi Duccio. Classi prime: Liceo Forteguerri (Zini Sabrina), Gagliardini Anna; Liceo Lorenzini (Bini Ilaria) Radicetti Leonardo, Romano Marco; Liceo Pacini (Zini Ornella) Angelini Chiara, Vannucchi Ester; Liceo Savoia (Bini Francesca): Renzo Leonardo Raffaele; (Diafani Laura): Nasta Matilde; (Fantacci Silvia) 1C: Zoli Irene; (Paolieri Deborah): Carannante Sara; (Rocchi Lorena) Santillo Laura; Barone Jacopo, Tomasulo Alessio; (Cappellini Milva): Bolognini Tommaso, Bulgarelli Emma.

Classi seconde: Liceo Savoia (Scaccia Edoarda): Opromolla Matteo, Dell’Utri Elisa; Liceo Forteguerri (Barbera Giada): Bocchicchio Aurora, Ciuti Siria.

Classi terze: Liceo Savoia (Cappellini Milva): Capecchi Arianna, Napolitano Andrea; (Gentile Roberta): Donati Matilde, Tredici Lavinia; (Lombardi Tiziano): Agostini Carlo Maria, Franchi Caterina; (Niccolai Paolo): Arrigoni Sara, Petrelli Margherita.

Istituto Einaudi Progetto Educativo Michele Cocchi (Venturi Giulia, Nesi Emanuele, Manuele Piergiorgio): Gallo Marica, Tiano Ludovica; Coppola Agnese Pancella Matteo, Marino Elena. Tutti i ragazzi hanno avuto l’occasione di ascoltare la prof. Milva Maria Cappellini (Liceo Savoia) che ha parlato della figura e dell’opera di Cocchi, Massimiliano Barbini, che ha letto brami tratti da altri romanzi come "La casa dei Bambini" e "Ferrabosco".