I Divina Show al circolo di Santomato

Leggerezza da cantare e da ballare al Santomato Live versione estiva nello spazio verde del circolo Arci di via Montalese. Ancora quattro appuntamenti prima del meritato riposo della rassegna diretta da Tony de Angelis, da segnare in agenda per questo venerdì e sabato e per i prossimi 9 e 10 agosto. Cominciamo da venerdì 2 agosto: saranno i Divina Show a trascinare il pubblico in una carrellata di successi dance party anni ’70, ’80, ’90 e 2000 arrivando sino ad oggi per una serata ad alto divertimento, praticamente… divina. Cantautorato italiano dei più belli sabato 3 agosto con i Battito Battiato, omaggio al grande Franco Battiato e alla sua poliedrica arte. Il progetto si propone si ricreare le mitiche e mistiche atmosfere del maestro, portando sul palco i successi più celebri. La musica si accende sempre alle 21.45, non è richiesta la prenotazione. Per chi lo desidera sono in funzione la pizzeria e griglieria esterna, da prenotare allo 0573.760747. La stagione dell’arena si chiuderà come detto il 9 e 10 agosto con, rispettivamente, la serata Radio Mitology a base di disco music anni Settanta e Ottanta e Pianeta Zero, tributo a Renato Zero. Per info sui social o collegarsi al sito ufficiale santomatolive.it.