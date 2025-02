I dadi gettati, la Regione, . Tomasi e la città

Conte(Segue dalla Prima)I dadi sono stati gettati: comincia la partita. Intorno a un tavolo dovranno trovare la sintesi, che in termini semplici significa che dovranno condurre e portare a termine una vera e propria trattativa. Scordatevi la poesia. Ma al di là dei giochi nei salotti romani o fiorentini, l’operazione che in due giorni ha regalato all’opinione pubblica un potenziale candidato per ogni partito del centrodestra, ha lasciato il retrogusto di una coalizione non compatta e ha picconato Alessandro Tomasi, a cui piace tanto il civismo, ma che resta il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e, al momento, anche il sindaco di Pistoia, i cui cittadini lo reclamano a voce sempre più alta per avere risposte a tanti temi locali. Intanto, in città c’è già chi pensa al domani, con Forza Italia che si coccola la vice sindaco Anna Maria Celesti e con Fratelli d’Italia che vede Gabriele Sgueglia sempre più presente nelle occasioni pubbliche. Casualità? I giochi non sono chiusi, tutt’altro. Ma hanno già stancato i più. Tomasi – il cui nome per la Regione fu pubblicamente fatto da Donzelli nel giugno 2024, lo ha capito: "Il limite di tempo è scaduto – ha detto –, bisogna muoversi per non prendere in giro i nostri elettori".