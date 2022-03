Hitachi Rail, al via nuovo modello di smart working. Ecco come sarà

PISTOIA, 28 marzo 2022 - Al via dal primo aprile nei siti Hitachi Rail in Italia un nuovo modello di smart working con accordo firmato con i sindacati lo scorso giugno. Entrerà in vigore con la fine dello stato di emergenza Covid fissato al 31 marzo in tutti gli stabilimenti del gruppo, Napoli, Pistoia, Reggio Calabria, Genova, Torino, Potenza. L'intesa, spiega una nota dell'azienda, si rivolge ad un'ampissima fascia di lavoratori e prevede fino ad un massimo di 10 giornate di smart-working al mese nel rispetto del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici e degli accordi integrativi.

Viene garantita la volontarietà dell'adesione da parte del lavoratore e la libera scelta dell'orario, all'interno di una macro fascia (8-20), con forte attenzione al diritto alla disconnessione. Inoltre, aspetto assolutamente innovativo e legato alla natura internazionale del business, sottolinea Hitachi Rail, sono le cosiddette 'overseas hours' "consentiranno alle persone impegnate su progetti internazionali di svolgere la propria attività lavorativa in macro-fasce più in linea con la time zone del progetto" in base ai fusi orari e alle esigenze operative.

L'accordo è orientato "al rafforzamento del rapporto fiduciario tra dipendente e responsabile facendo leva su goal setting e orientamento al risultato coniugando flessibilità e work life balance con le esigenze organizzative e produttive, con le aspettative delle nostre persone e l'attraction dei talenti, oltre che con la sostenibilità". Cristiana Cusani, direttore risorse umane della Hitachi Rail in Italia, spiega: "Employee experience ed engagement delle nostre persone, unitamente ad un sano equilibrio tra vita privata e lavoro, sono elementi di assoluto valore per la nostra azienda, fondamentali per sostenere la continuità e la crescita del business. Per sostenere il lancio del nuovo modello di smart-working abbiamo messo in campo una formazione ad hoc".