Hitachi punta all’innovazione. Acquisita la società Omnicom

Hitachi Rail ha annunciato l’acquisizione di Omnicom, azienda leader nel monitoraggio ferroviario digitale e parte del gruppo britannico Balfour Beatty. Le attività di Hitachi Rail a Pistoia, insomma, stando andando progressivamente oltre la progettazione e la costruzione dei rotabili ferroviari: il gruppo Omnicom, infatti, è specializzato in tecnologie per il rilevamento e l’ispezione delle infrastrutture ferroviarie, tra cui la scansione dei binari, la misurazione geometrica e il monitoraggio in tempo reale delle anomalie. Buona parte di queste attività stanno venendo progressivamente implementate con l’intelligenza artificiale: sulla carta, questi sistemi saranno presto in grado di ottimizzare la gestione del traffico ferroviario, ridurre i consumi energetici e migliorare le operazioni di manutenzione.

Il sistema HMAX, su cui lavora Hitachi Rail dall’acquisizione di Omnicom, rappresenta il top della tecnica per quanto riguarda il controllo del traffico ferroviario: il sistema permette l’elaborazione di grossi volumi di dati in tempo reale, restituendo ai centri di controllo operativo le informazioni necessarie con estrema velocità e precisione.

"L’acquisizione di Omnicom – sottolinea Giuseppe Marino, CEO di Hitachi Rail – dimostra il nostro impegno verso l’eccellenza tecnologica. Grazie a soluzioni come HMAX, possiamo offrire una gestione ferroviaria più sicura, efficiente e sostenibile, rafforzando la nostra leadership nel settore ferroviario". Anche Sanjay Razdan, Managing Director di Omnicom, ha espresso entusiasmo: "Essere parte del gruppo Hitachi ci permetterà di spingere oltre i limiti dell’innovazione, migliorando ulteriormente sicurezza ed efficienza delle infrastrutture ferroviarie in tutto il mondo".

