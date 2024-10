Guardia di Finanza. Due secoli e mezzo. Un libro e una mostra raccontano la Storia

Una Sala Terzani popolata fino all’ultimo posto disponibile ha fatto da cornice a due importanti iniziative pensate in occasione del 250° Anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Presso la Biblioteca San Giorgio di Pistoia, il Comando Provinciale Pistoia ha presentato una mostra tematica ed il volume "Finanzieri di Pistoia. 1840 - 1950". La mostra ripercorre le tappe principali della storia della Guardia di Finanza attraverso circa 200 pezzi, tratti dalla raccolta privata del Comandante Provinciale, e numerosi cimeli ed uniformi storiche provenienti dalla collezione personale del luogotenente Gianluca Zagarri. L’esposizione sarà fruibile, gratuitamente, fino a lunedì 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. La pubblicazione del libro è stata invece realizzata dal Comando Provinciale Pistoia e curata dal colonnello Stefano Lampone e dal luogotenente Luciano Pontillo. L’opera ricostruisce l’evoluzione della presenza del Corpo e, ancor prima, della Real Guardia di Finanza granducale, a Pistoia, individuando nominativamente oltre 300 finanzieri.

"L’importanza di una ricorrenza così significativa - ha detto Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia - si lega con la storia del nostro territorio, attraverso le persone che hanno lasciato un segno in due secoli e mezzo di vita della Guardia di Finanza. Essere qui oggi, a rappresentare l’amministrazione, è un enorme orgoglio in quanto la comunità pistoiese è parte integrante di questi 250 anni". La conferenza di inaugurazione si è svolta alla presenza delle Autorità provinciali e comunali, del Comandante Regionale Toscana della Guardia di Finanza, Giuseppe Magliocco e di numerosi Sindaci dei Comuni della provincia. "La storia della Guardia di Finanza è legata strettamente alla storia d’Italia - ha aggiunto Stefano Lampone, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pistoia -. Aver lavorato alla pubblicazione di questo libro ha significato per me toccare con mano quanto fatto da chi mi ha preceduto negli anni e nei secoli".

Tanti gli interventi di spicco che si sono susseguiti nel corso del pomeriggio: tra questi anche quelli di Giacomo Buonomini, vice sindaco di San Marcello Piteglio, Gabriele Giacomelli, vice Presidente della Provincia di Pistoia, del Viceprefetto Vicario di Pistoia Roberto Caiati e della dottoressa Rossana Cecchini, storica e figlia di Paolo Cecchini, brigadiere Capo della Guardia di Finanza recentemente scomparso. L’evento si è concluso con la consegna di una copia del volume, non destinato alla vendita, alle autorità ed agli ospiti presenti e con l’inaugurazione della mostra, attraverso il simbolico taglio del nastro da parte della dottoressa Marilena Rizzo, Presidente del Tribunale di Firenze.

