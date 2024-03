Grinta Gabbrielleschi. Ultima chance per Parigi

Una medaglia d’argento che dà morale. Giulia Gabbrielleschi si conferma tra le migliori atlete del nuoto italiano anche in vasca: ai Campionati Italiani Assoluti, in corso di svolgimento a Riccione sulla riviera romagnola, la 27enne nuotatrice pistoiese, tesserata di Nuotatori Pistoiesi e Fiamme Oro Napoli, è salita sul secondo gradino del podio negli 800 metri stile libero. La nostra, seguita da vicino dal suo tecnico di club Massimiliano Lombardi, ha concluso la propria performance con il tempo di 8’39“71, dietro alla neo campionessa tricolore Noemi Cesarano (Time Limit; 8’36“73) ma davanti a Emma Vittoria Giannelli (RN Florentia; 8’40“99). Alla gara non ha preso parte la pluricampionessa Simona Quadarella, ma ciò non toglie nulla alla prestazione di Gabbrielleschi, parsa abbastanza pimpante in quella che è stata, a tutti gli effetti, la prova generale prima dei decisivi 1500 metri di oggi. La gara in vasca sarà valida anche per un posto nel fondo alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. L’attende, è bene sottolinearlo, un’impresa titanica. La fondista pistoiese, argento, assieme ai compagni azzurri, nella staffetta 4x1500 metri ai recenti Mondiali di Doha, in Qatar, vanta un record personale in vasca di 16’10", del 2019: dovrebbe chiudere la prova in 16’09" e qualche decimo per ottenere il pass, cinque anni dopo quel tempo.

"Questa medaglia d’argento fa morale, dopo quella vinta a Doha in acque libere – commenta la gara Massimiliano Lombardi –. Conquistare medaglie nel fondo e in piscina non riesce a molti nuotatori. Certo, le condizioni dopo un Mondiale non possono essere le migliori. Questa, ad esempio, è stata una gara che abbiamo affrontato continuando a lavorare sodo".

Grande la soddisfazione della Nuotatori Pistoiesi, ben rappresentata dalle parole del presidente Giancarlo Lotti. "Per l’ennesima volta Giulia ha tenuto alto il nome della ‘Pistoiesi’ e della città di Pistoia. Per l’ennesima volta, un atleta della nostra società si fa valere a livello nazionale. E ora, incrociamo le dita e facciamo un gran tifo per lei".

Gianluca Barni