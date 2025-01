"Grazie al pronto intervento degli agenti di polizia"

"A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale, desidero esprimere la massima solidarietà all’anziana vittima di questa assurda aggressione. Apprezzo molto l’immediato intervento della polizia di Stato che ha consentito di fermare subito la responsabile di questo reato". Il sindaco Claudio Del Rosso commenta così la vicenda avvenuta ieri mattina in piazza del Popolo. La notizia si è diffusa in pochi minuti in tutta la città, visti i numerosi testimoni presenti in piazza del Popolo. Nei primi attimi, qualcuno ha pure ipotizzato gravi ferite da arma da taglio per l’anziana, un’ipotesi poi scongiurata. "Purtroppo – aggiunge – ci troviamo davanti a problematiche sociali che stanno portando in tutta Italia un numero maggiore di persone ad ammalarsi dal punto di vista psichiatrico. Possono quindi avvenire episodi di questo genere, del tutto imprevedibili". Al momento dei fatti, nella zona di piazza del Popolo, oltre al vicesindaco Beatrice Chelli, erano presenti anche il presidente del consiglio comunale Guido Ripa e l’assessore Marco Silvestri.