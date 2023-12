Grandi nomi all’H2NO. Si parte con Samuel

Torna la musica live all’H2NO. Primo appuntamento domani, venerdì 22 dicembre con Samuel dei Subsonica al circolo Acsi di Pistoia. Il club, che si trova nella zona di Sant’Agostino, dal prossimo fine settimana darà il via ad una serie di appuntamenti con importanti sessioni di musica dal vivo per questa stagione 2023/2024. Partenza quindi con Samuel, frontman dei Subsonica, che prenderà possesso del palco con il suo dj set in esclusiva per la Toscana. Il 12 gennaio arriva invece in Toscana per la prima volta uno dei format più importanti della penisola italiana: Nostalgia. La serata, di forte attrattiva e che sta spopolando nella penisola, sarà animata da una festa dedicata a tutte le canzoni hit degli anni 90 e degli anni 2000. Arriva all’H2NO dopo esser passata da grandi Club e anche Festival. Il 27 gennaio il pubblico potrà lasciarsi incantare dalle note e dalla eclettica poeticità di Lucio Corsi. Il cantautore, che non ha bisogno di presentazioni, torna a Pistoia dopo esser stato ospite anche di una scorsa edizione del Pistoia Blues.

Uno dei nuovi astri nascenti della musica italiana, per livello e spessore, da molti considerato anche il David Bowie italiano. A febbraio, il 24, arriveranno da Milano gli Studio Murena. Gruppo rivelazione della musica italiana indipendente, nel quale rap, jazz e rock convivono insieme in modo egregio. Per accedere al circolo H2NO di Pistoia è necessaria la tessera Acsi. I biglietti per i singoli eventi sono acquistabili direttamente al club o sui circuiti pubblicati sulla loro pagina social.