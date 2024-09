Grande successo di Degustavino: "Ottimo battesimo per l’evento"

Tanta gente in piazza nelle due serate di Montale Degustavino, la manifestazione organizzata dall’assessorato alla promozione del territorio del Comune di Montale con la partecipazione di alcune delle più prestigiose aziende vinicole della zona e di diversi esercenti del paese. Si può considerare vinta la scommessa dell’assessora Luisa Innocenti di fare del vino un fattore di attrazione per i cittadini di Montale e dei centri vicini e anche un volano per il turismo. I sommelier delle sezioni Fisar di Pistoia e di Prato hanno contribuito a favorire la conoscenza dei vini proposti e dei migliori abbinamenti con i cibi disponibili negli stand. Erano presenti la fattoria di Colle Alberto di Montale, la fattoria di Casalbosco di Santomato, la tenuta di Capezzana, l’azienda dei Marchesi Pancrazi di Bagnolo di Montemurlo, il podere Allocco di Capezzana, l’azienda Wine Republic che vende vini on line con sede a Montale e la Perlage Winery di Agliana. Gli stand gastronomici comprendevano la Pizzeria Tobago, la macelleria La ciccia di Simone, le Dolci Delizie, una pasticceria specializzata in prodotti senza glutine, la gastronomia "I tuoi desideri" di Stazione e la Birreria La Degna Tana. Immancabili e molto apprezzati come sempre i bomboloni del Comitato Festeggiamenti di Montale, che ha fornito la sua collaborazione. I visitatori hanno apprezzato l’allestimento con gli stand ai lati della piazza e al centro i tavoli con le sedie. Innocenti sottolinea come non si tratti di una manifestazione destinata a esaurirsi, ma di una prima edizione destinata a riproporsi ogni anno per sottolineare la rilevanza anche turistica delle eccellenze vinicole della zona. Dell’importanza della produzione di vino di qualità anche per il territorio sono un esempio mirabile i nuovi vigneti della fattoria di Casalbosco che offrono anche un notevole contributo paesaggistico all’ingresso nel paese dalla parte di Pistoia. Il sindaco Ferdinando Betti esprime la sua soddisfazione per la riuscita di questa prima edizione e ringrazia coloro che hanno contribuito all’organizzazione e le tante persone presenti: "E’ solo il primo di altri eventi che abbiamo intenzione di organizzare insieme agli esercenti del paese".

Giacomo Bini