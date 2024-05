Grande Festa delle Associazioni, pronti per la prossima edizione

Festa delle Associazioni della Montagna pistoiese, cronaca di un esperimento perfettamente riuscito. Gli incontri tra le varie realtà del territorio erano iniziati a novembre 2023 e sono andati avanti sotto la regia del direttore dell’Ecomuseo, Lorenzo Vagaggini. Sicuramente il suo entusiasmo contagioso e le capacità delle sue collaboratrici, Lorenza Fedeli, Chiara Traversari ed Elisa Morganti, hanno fatto il resto dando corpo a un’idea che nessuno prima era riuscito a concretizzare. Così quasi 50 sodalizi si sono ritrovati negli ampi spazi dell’area ex SeDi di Campo Tizzoro. La due giorni è iniziata nel pomeriggio di sabato nel salone del Progetto MoToRe, che ha ospitato l’evento, con i saluti istituzionali del sindaco di San Marcello Piteglio, Luca Marmo, dell’assessore del Comune di Pistoia, Alessandro Sabella e dal direttore della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Matteo Carradori.

E’ stato aperto un seminario di approfondimento sul mondo del Terzo Settore, per poi proseguire, domenica scorsa, con simulazioni di soccorso sanitario, osservazione del Sole con il telescopio, laboratori culinari, giochi per bambini, esibizioni musicali, laboratori di scienza e di ricamo, antichi mestieri, racconti di fiabe, pet therapy, simulazioni di ricerca dispersi con unità cinofila, selezione bugiardi, degustazioni di prodotti tipici del territorio e molto altro.

Il riscontro di pubblico è stato importante, il meteo ha tenuto e la macchina organizzativa non ha avuto intoppi. Il meritato successo non poteva mancare. A margine di una delle manifestazioni lo stesso Vagaggini si è lasciato sfuggire l’ammissione che sta già pensando all’edizione del prossimo anno: "D’altronde diverse associazioni lo hanno chiesto dopo il risultato di quest’anno. I visitatori sono stati diverse centinaia, non riproporre l’iniziativa sarebbe un errore. A breve daremo il via a una serie di incontri per preparare la prossima edizione e coinvolgere anche quelle associazioni che non sono state presenti quest’anno. È bello che l’Ecomuseo venga individuato come un pezzo della comunità".

Andrea Nannini