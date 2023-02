Grande cordoglio "Era un pilastro"

Confcommercio Pistoia e Prato esprime tutto il suo più profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi Innocenti. "Con la sua dedizione per il lavoro è riuscito a diventare un punto di riferimento per il territorio della Montagna e nell’Associazione, di cui era parte integrante da mezzo secolo, ha sempre fornito un notevole contributo in termini di proposta e sostanza. Con il suo impegno ha portato avanti una lunga tradizione di famiglia, diventando tramite il ristorante, inserito nella guida Michelin, quasi una destinazione turistica a sé stante. Quando si parlava di quelle zone magari non tutti conoscevano esattamente i posti, ma chiunque sapeva esattamente dove si trovasse la sua trattoria. Da vent’anni portava avanti anche un’attività di affittacamere, valorizzando l’ospitalità e incentivando la permanenza. Ci mancherà molto".