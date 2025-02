Gorbi lascia la maggioranza e fonda un nuovo gruppo consiliare

"Non mi riconosco più in un progetto che aveva dato speranze ai cittadini, ma dove la parte civica è stata via via emarginata. Ho atteso un po’ di tempo per capire la situazione dopo che il sindaco mi ha eliminato dalla giunta con una Pec, ignorando la volontà degli elettori. Ora vedo sempre più un sindaco assente e una giunta ferma". Federico Gorbi ha così annunciato la sua uscita dal gruppo di maggioranza Uniti per Serravalle, lanciando contemporaneamente il progetto "Attiva-Movimento Civico" e guardando alle prossime comunali. In consiglio nascerà un nuovo gruppo, del quale Gorbi sarà capogruppo e ne farà parte anche la consigliera Elisa Lotti. Entrambi lasciano la maggioranza per collocarsi all’opposizione, ringraziando il capogruppo Stefano Agostini per la collaborazione e non escludendo la possibilità di appoggiare Uniti per Serravalle su singoli temi. "Ma non ci sarà nessun appoggio a prescindere – ha confermato Gorbi – voteremo, eventualmente, solo i provvedimenti e gli atti che ci convinceranno. La giunta Lunardi ha spaccato la nostra comunità fra pochi fedeli e molti nemici". Si è così chiuso un capitolo che si era aperto in autunno. Gorbi ha accusato il sindaco Piero Lunardi di aver "concesso" sempre più spazio alla componente di centrodestra piuttosto che a quella civica e il primo cittadino ha replicato ricordando la militanza della Lega del suo ex vicesindaco. Gorbi ha annunciato l’intenzione di avviare un percorso di confronto dei programmi da proporre alla cittadinanza in vista del 2027. La replica di sindaco e assessori non si è fatta attendere: "La convivenza all’interno del gruppo di maggioranza era diventata pesante e imbarazzante. Ora che ha trovato la sua collocazione, prendendo le distanze da ciò che facciamo, sottolinea quanta differenza di vedute c’è stata in questi anni. Negli ultimi mesi, ha attaccato continuamente, senza sosta, l’operato della giunta e le scelte politiche, pur avendone fatto parte e pur conoscendo bene problemi e difficoltà. Continueremo a lavorare per i cittadini come abbiamo sempre fatto. È giusto che chi si sente lontano dalle nostre vedute, prenda la propria strada".

G.F.