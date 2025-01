Gli ospedali e il Bollino Azzurro. Fra i premiati c’è il San Jacopo: "Attenzione al tumore prostatico"

L’ospedale San Jacopo è fra le quattro strutture premiate dalla Fondazione Onda Ets con il "Bollino Azzurro". Dal 2021 il Bollino Azzurro è uno strumento importante di orientamento nella scelta della struttura di cura, in particolare, per gli uomini che affrontano un tumore della prostata e per i loro famigliari. Il riconoscimento è stato attribuito alle quattro strutture operative complesse di urologia che operano nei rispettivi ospedali, per la presenza di servizi di promozione della prevenzione della salute sessuale e riproduttiva maschile, di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari per le problematiche uro-andrologiche, di servizi clinico-assistenziali dedicati al tumore della prostata e alle complicanze funzionali post-chirurgiche e ulteriori servizi volti a garantire un’adeguata accoglienza e assistenza dei pazienti.

La certificazione del Bollino Azzurro – spiega una nota – è la tappa di un percorso culturale che si propone di creare reti multidisciplinari e multiprofessionali per affrontare i molteplici aspetti della salute uro-andrologica, integrando l’aspetto della prevenzione e della cura, con un focus particolare sul carcinoma della prostata, con quello della valutazione delle possibili complicanze dei trattamenti e sul percorso riabilitativo.

La conservazione della qualità della vita legata alla malattia rappresenta – viene sottolineato – "un obiettivo di grande interesse, che coinvolge il paziente, le figure professionali che si occupano di lui e tutti i caregivers, coniugi e famigliari in primis". Per gli ospedali di Pistoia e Prato si tratta del conseguimento del secondo bollino Azzurro e il riconoscimento ha lo scopo "di segnalare alla popolazione le strutture attente anche alla salute di genere maschile e che favoriscono una presa in carico multidisciplinare del tumore prostatico".