"Gli Omini" riaprono la Segheria di Sant’Agostino. Due concerti tutti al femminile anarchici e popolari

Lo spazio culturale La Segheria, in via San Donato a Pistoia, venerdì 15 e sabato 16 propone due serate di musica dal vivo, con due gruppi al femminile. Dopo un periodo di chiusura, la compagnia teatrale Gli Omini riapre La Segheria, il piccolo spazio culturale, sede della compagnia, nella zona industriale di Pistoia, in Sant’Agostino. In programma ci sono due serate di musica dal vivo al femminile, che si terranno nel piazzale. Due concerti e due serate di condivisione e scambio, con aperitivi, dj set, giochi e lotterie. Gli Omini portano a Pistoia due gruppi della scena alternativa e indipendente. Formazioni completamente diverse tra di loro, accomunate dalla grande capacità di coinvolgere, offrono due sguardi sul concetto di pop e popolare, pronte a far scatenare le folle. Venerdì e sabato l’apertura è prevista per le 19, con aperitivi, dj set, lotterie, campo da bocce e la solita aria scansonata offerta dai padroni di casa. I concerti, in entrambe le serate, inizieranno alle 21.30. Venerdì 15 il palco è del duo dall’animo disco-punk, Wunder Tandem. Due voci, una fisarmonica e un mini drum set, le Wunder Tandem sono pronte a incendiare il palco. Sabato 16 saranno di scena le Dè Soda Sisters, che nascono a Rosignano Solvay. Il nome del gruppo, infatti, è un ironico omaggio proprio a ciò che caratterizza Rosignano Solvay: il bicarbonato e le sue spiagge bianche. Musica da strada che si fa largo fra piazze, piazzette, vicoli stretti. L’ingresso è riservato ai soci e prevede 10 euro più 5 euro di tessera (con bevuta inclusa). È possibile tesserarsi la sera stessa dell’evento. Per informazioni 334.9753529, email: [email protected].

Piera Salvi