Gli infermieri al voto. Il tema aggressioni: "Serve agire subito"

Le aggressioni agli infermieri restano il nodo centrale. E anche uno dei punti cruciali dell’impegno di Monica Leporatti la candidata al ruolo di presidente dell’ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia per la lista "Invertiamo rotta". Insieme a un nutrito gruppo di colleghi, nelle scorse settimane Leporatti ha presentato la lista che correrà alle elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi in programma dal 20 al 22 settembre. Empolese di nascita e fiorentina d’adozione, laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche all’Università di Tor Vergata a Roma, Leporatti ha lavorato per quasi vent’anni come infermiera in diverse aziende sanitarie. Dal 2004 ha scelto la libera professione, occupandosi in particolare di consulenze per il sistema di gestione qualità per strutture sanitarie, sociali e associazioni. "Ho deciso di candidarmi - spiega - per farmi portavoce di quel disagio che gli infermieri manifestano da anni e che vede i professionisti demotivati e frustrati. Un sentimento così forte che fa decidere a un numero sempre più elevato di colleghi di abbandonare il posto di lavoro. Il mio impegno e quello della lista ‘Invertiamo rotta’ è rivolto a creare un ordine professionale sensibile e vicino ai professionisti ma che rappresenti al tempo stesso un valido soggetto di interlocuzione sia per i colleghi che per le istituzioni".

"Allo stesso tempo l’ordine che abbiamo in mente è pronto a coinvolgere non solo gli iscritti, ma anche la popolazione con una serie di azioni di sensibilizzazione in merito al tema attualissimo delle aggressioni e della violenza sugli operatori sanitari – aggiunge –. Siamo pronti a realizzare una campagna di sensibilizzazione sulla cittadinanza e intendiamo supportare una formazione specifica sugli operatori sanitari rispetto all’uso di tecniche di de-escalation del conflitto. La lista ‘Invertiamo rotta’ si pone in discontinuità con i precedenti consigli direttivi e propone un reale ricambio generazionale".