Gli avvocati sul fine vita: "Il bivio fra cura e scarto della persona umana"

"Aiutare a vivere o a morire. Aspetti giuridici, medici, antropologici ed economici sul fine vita" è il titolo del convegno in programma nel pomeriggio di giovedì 12 dicembre, a partire dalle ore 15.30, nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale, in piazza del Duomo. Il convegno è promosso dall’Unione Giuristi Cattolici sezione Pistoia-Valdinievole, con il Network "Ditelo sui Tetti", l’Ordine dei Medici di Pistoia, l’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (Ucid) e con il patrocinio del Comune di Pistoia. L’incontro sarà moderato dall’avvocato Eleonora Scarpelli, segretaria dell’Unione giuristi cattolici e da Michela Cinquilli, avvocato canonista. "Verranno affrontate – si legge nella presentazione – in un’ottica interdisciplinare, le questioni inerenti al fine della vita, tanto sotto il profilo giuridico cercando di rispondere all’interrogativo “quale legge di fronte al fine vita?“, quanto le possibili risposte mediche delle cure palliative, ponendo al centro del simposio la centralità della vita umana, della sua dignità, non dimenticandosi di affrontare anche quel gap antropologico ed economico che corre tra cura e scarto della persona umana. L’Unione Giuristi Cattolici vuole offrire un’occasione di riflessione e dibattito al tempo stesso, con l’aiuto di illustri relatori che offriranno il loro contributo".

Sotto il profilo giuridico interverranno l’avvocato Eleonora Scarpelli, l’avvocato Domenico Menorello di Padova, coordinatore nazionale di “Ditelo sui tetti“ e componente della Commissione nazionale di bioetica, l’avvocato Pierantonio Zanettin, senatore e relatore della Commissione permanente di giustizia della legge sul fine vita. Sotto il profilo medico interverranno Giuliano Michelagnoli, responsabile Unità di anestesia e rianimazione del San Jacopo, la vicepresidente nazionale dei Medici Cattolici Maria Nincheri Kunz, il presidente nazionale della associazione Family Day, Massimo Gandolfini, neurochirurgo e psichiatra, nonché consulente della Presidenza Consiglio dei Ministri. Sotto il profilo conomico interverrà il presidente nazionale dell’Ucid Benedetto Delle Site. Chiude, con la magistrale riflessione, monsignore Gianni Fusco, teologo, avvocato della Rota Romana. L’evento è gratuito, aperto alla cittadinanza e accreditato dall’Ordine degli avvocati di Pistoia.