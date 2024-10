Gli Amici dei Murali in piena attività per il rilancio della Montagna

Il rilancio della montagna pistoiese passa anche attraverso l’associazionismo. Ne sono convinti i tanti soci, i loro familiari e parenti, de "Gli Amici dei Murali aps", che, alla presenza del sindaco nonché presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo e del vicesindaco Giacomo Buonomini, hanno festeggiato i risultati ottenuti nel 2024 al ristorante Pelliccia. L’associazione di Lizzano Pistoiese si propone di dare visibilità e sviluppo ai valori e alla storia dei territori montani, organizzando e partecipando a manifestazioni. Dal giugno 2023, con la nuova presidenza di Ruben Riccobaldi e l’impegno di tutti i consiglieri: il vicepresidente Massimo Carmagnini, Paolo Melani, Elisabetta Tondinelli, Lucia Pistolozzi, Andrea Menabuoni, Rolando Vannelli, Massimo Petrucci e Laura Adami, numerosi sono stati gli eventi ideati e presenziati. Ricordiamo: la Festa dell’Associazione al consorzio Mo.To.R.E. di Campotizzoro, allestita dall’Ecomuseo della Montagna Pistoiese, la "La Camminata a Castel di Mura", la serata del "Doppio...senso", da scritti di Achille Campanile, presentata magistralmente da Moreno Scoscini e Chiara Manzini, il "Piccolo concerto di violoncello", eseguito con bravura da Giacomo Marino (recentemente ammesso al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma), nella piazzetta di Vizzaneta, autentico teatro a cielo aperto. E ancora "Traviata sotto le stelle" e "Venezia… vista dalla montagna", presentate con dovizia di particolari da Francesco Mucci, "Una Paella per i Murali", tra la sede della Misericordia di Lizzano Pistoiese e le vie del paese, con la significativa presenza dei pittori che realizzarono i murali dal 1988 al 2009. Presenti il professor Francesco Bandini, presidente emerito del "Gruppo Donatello" di Firenze ed ex direttore dell’Accademia delle Belle Arti, ed Enrico Bandelli, attuale massimo dirigente del "Gruppo". Al "Pelliccia" c’erano più di centocinquanta soci accompagnati dai loro familiari, oltre ai rappresentanti del Comune di San Marcello Piteglio, per contribuire alla raccolta di fondi per la manutenzione dei murali, ma anche per la diffusione del significato delle scene rappresentate sui muri delle case di Lizzano.

Gianluca Barni