Giunti al punto assume. Cento posizioni aperte La catena di librerie Giunti al Punto cerca 100 librai in Italia con diploma di scuola media superiore. Richieste competenze editoriali, digitali e social, flessibilità e passione per la lettura. Preferibile esperienza vendita. Posizioni aperte in Toscana. Per candidarsi: giuntialpunto.it/pages/lavora-con-noi.