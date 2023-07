Giro del mondo col drone di Bracali Tutti sotto le stelle insieme a Spalti

"What a wonderful world", è questo il titolo della serata che la Fondazione Jorio Vivarelli ha inserito nel suo programma estito "Notti di Stelle 2023 nel parco di Villa Stonorov", in via di Felceti 11, dove invita tutti a prendere parte a un evento speciale, giovedì 20 luglio alle 21.30, nell’anfiteatro della villa. Sarà una serata di solidarietà molto importante. E’ organizzata dall’associazione Spalti che da dieci anni si impegna a sostenere le persone colpite dalla Sla e l’evento ha il sostegno della Fondazione Caript. E non è un titolo scelto a caso, perchè a far da guida nelle meraviglie del nostro pianeta, con il suo drone, sarà Luca Bracali, fotografo, esploratore e documentarista. Un professionista pistoiese di fama internazionale. I suoi servizi sono pubblicati da National Geographic, oltre che da New York Post, Usa Today Post, Lens Culture, Fox News, PetaPixel, The Times, The Guardian, Daily Express, Daily Star, Daily Telegraph, The Sun. Il Minor Planet Center di Cambridge gli ha intitolato l’asteroide 198616 Lucabracali. Giovedì sera Bracali proietterà video e fotografie realizzati nei cinque continenti e in alcune delle più belle città italiane riprese, deserte, durante l’epoca del lockdown. Il pubblico dell’anfiteatro potrà quindi ammirare le Azzorre, l’Islanda e il suo più grande vulcano in eruzione, la Birmania con i suoi templi di Bagan, la barriera corallina di Raja Ampat, i grandi deserti, gli animali, fra cui l’orso polare, i grandi parchi Usa, il Vietnam e la Cina, e perdersi infine nel fascino assoluto delle aurore boreali. E quindi Roma, Milano, Firenze, Venezia, Monteriggioni, Siena, Pisa e, per la prima volta, la sua Pistoia, durante il lockdown. Qui il drone di Luca ha restituito una suggestione unica alle città italiane. Bracali è reduce, tra l’altro, da due prime serate Rai con due suoi documentari per Kilimangiaro e un’intervista esclusiva dove ha nominato socia onoraria del Club Internazionale Grandi Viaggiatori, di cui è Presidente, la conduttrice Camila Raznovich.

Le proiezioni di Luca Bracali saranno accompagnate da musica, canti e balli di Daniela Dolce Ensamble, Saflya Dancer, Danny’s Drums e L’Orkestraccia’nTrio. L’evento vede la preziosa collaborazione di Nadia Meli. L’ingresso è a offerta libera, per l’Associazione Spalti onlus, a partire da 15 euro. Per informazioni: Fondazione Jorio Vivarelli 0573 477423; [email protected]; oppure 339.7024274; 329.6890286.

lucia agati