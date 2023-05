Giovedì Publiacqua a lavoro sulla rete idrica Previsti cali di pressione: le zone interessate

Publiacqua informa i cittadini dei Comuni di Agliana, Quarrata e Pistoia che dalle ore 07:30 di giovedì 25 maggio i tecnici interverranno per la riparazione di una perdita su un giunto della cosiddetta Autostrada dell’Acqua. Ciò comporterà forti abbassamenti di pressione e diffuse mancanze d’acqua nelle seguenti zone dei Comuni di Agliana e Quarrata: Ferruccia, Ponte dei Bini, Vignole, Olmi, Sant’Antonio, Case Gelli, Tizzana, parte del capoluogo di Quarrata, Catena e limitrofe. Abbassamenti di pressione interesseranno invece le zone di Sant’Agostino, Chiazzano, Nespolo, Canapale, Le Querci, Ponte alla Pergola, Bottegone (Pistoia), il capoluogo di Agliana, Santonuovo, Barba, Valenzatico (Quarrata). Su tutti i territori interessati da abbassamenti di pressione rimarranno disponibili come punti di approvvigionamento alternativi anche i Fontanelli di Alta Qualità.

Al fine di ridurre ulteriormente i disagi ai cittadini sul territorio di Quarrata e Agliana saranno posizionate le seguenti autobotti: parcheggio pubblico via Larga civico 7, via Vecchia Fiorentina II Tronco civico 184, rotonda via Domenico Ginanni (Quarrata), parcheggio pubblico via Carlo Livi (Agliana).

La situazione tornerà a normalizzarsi alla fine dell’intervento e quindi nel corso del tardo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà spostato al primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questa interruzione potrà creare loro.