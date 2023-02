Giovani nel volontariato "L’arma anti-isolamento"

È un portale che raccoglie e mette in rete tutte le viarie associazioni del terzo settore per coinvolgere soprattutto gli adolescenti e tutti i giovani nel mondo del volontariato. Si chiama ‘Raggruppamenti’ (www.raggruppamenti.org) ed è nato un anno fa per iniziativa degli Istituti Raggruppati e del Cesvot, il portale delle associazioni di volontariato. "A un anno dal lancio di Raggruppamenti non possiamo che essere soddisfatti e puntare ancora di più su questo progetto – spiega il direttore degli istituti Raggruppati Giovanni Paci -. I numeri confermano la bontà dell’iniziativa: sono ben 32 le organizzazioni che hanno aderito, l’account Instagram ha riscosso un notevole successo, con ben con 1.223 follower e anche il sito suscita interesse, dall’inizio dell’anno abbiamo registrato più di 3mila visitatori unici". Il progetto è nato in risposta disagio fisico, psichico e sociale vissuto dagli adolescenti a seguito della pandemia. "L’obiettivo è sempre stato quello di aiutare i giovani dopo il periodo delle restrizioni causate dalla pandemia, di farli uscire, socializzare e consentire ai ragazzi di avere una porta d’accesso a tutto quello che offre il territorio pistoiese per loro stessi e per le rispettive famiglie", aggiunge Paci. Tra le associazioni che hanno aderito: Arci Pistoia, Gli Amici di Francesco, Avis, Caritas, Camposampiero, Maic, G713, Il Funaro, , Fridays for Future, Lilt, associazioni sportive e molte altre. "Siamo solo all’inizio ma stiamo riuscendo a creare una rete che ci possa consentire di lavorare insieme. Pensiamo a uno scambio reciproco tra associazioni che forniscono servizi ai giovani e gli stessi giovani a cui le associazioni sperano di trasmettere la vocazione al volontariato", sottolinea il direttore degli Istituti Raggruppati.

Samantha Ferri