Giovani e lavoro. Ecco le richieste

Data engineer, sistemista e analista cybersecurity, sviluppatore Java, sviluppatore Salesforce, operatore macchine a controllo numerico, addetto alle vendite, specialista hospitality e food&beverage. Queste le figure professionali sulle quali punta Intesa Sanpaolo, che ha lanciato il programma "Giovani e lavoro" con l’obiettivo di formare nel triennio 2022-2025 tremila giovani e supportare il loro accesso al mercato del lavoro. I corsi sono gratuiti e rivolti ai ragazzi tra i 18 e i 29 anni che cercano un’occupazione. La durata è tra le tre e le 14 settimane, utili ad acquisire le conoscenze più ricercate sul mercato. Il percorso infatti si concentra anche sulle soft skill, quali il team working, il problem solving o le tecniche di relazione, indispensabili per affrontare con maggior consapevolezza i colloqui con le aziende che ricercano queste figure professionali. Anche dopo il corso, Intesa Sanpaolo, con il contributo della sua struttura Impact Learning e tramite Generation Italy, fondazione non-profit che si occupa della selezione dei candidati per l’accesso ai corsi e la gestione degli stessi, fornirà supporto e consigli ai giovani anche dopo il percorso formativo. Tra i corsi disponibili, "Hi-tech – Data Engineer", per imparare a gestire i dati per usi analitici e operativi con l’obiettivo di renderli accessibili, fruibili e di qualità e quello per sistemista e analista cybersecurity, che consente di sviluppare competenze chiave per monitorare, rilevare e analizzare minacce informatiche aziendali interne ed esterne. Per ulteriori informazioni e per candidarsi: www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/formazione-gratuita-giovani.html.