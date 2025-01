Giorno della Memoria: "Per non dimenticare"

Un tributo alla memoria lungo sette giorni, restituito attraverso immagini, mostre, proiezioni di film, tavole rotonde e incontri. È un fitto calendario quello proposto e organizzato da Comune di Pistoia, Cudir, Anpi, Isrpt e altre associazioni per celebrare il Giorno della Memoria, ricorrenza fissata per il 27 gennaio di ogni anno ricordando gli anni bui della Shoah.

Le iniziative si aprono allo Spazio 77 del Circolo Hitachi di via Ciliegiole 77 (23 gennaio ore 21.30) con la proiezione di "Hotel Meina" di Carlo Lizzani (Italia-Serbia 2007) e proseguono con un taglio del nastro il giorno successivo, 24 gennaio, quando nell’atrio di Palazzo Comunale si aprirà la mostra fotografica "Ritorno da Auschwitz" che raccoglie immagini dal viaggio d’istruzione effettuato nell’aprile 2024 ai campi di Auschwitz e Birkenau dalle classi quinte dell’Istituto Einaudi di Pistoia.

Sabato 25 gennaio alle 10 nell’aiuola di viale Arcadia (piazza della Resistenza) è prevista la commemorazione al cippo che ricorda i bambini ebrei vittime di esperimenti medici nel campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau (iniziativa a cura di Cudir e Scarpette Rosse n°24). Nello stesso giorno (ore 17) nella sala cinema della San Giorgio sarà proiettato un film per il ciclo "Per non dimenticare" (visione consigliata a partire dai 13 anni).

È nel giorno del 27 gennaio che si concentra il cuore della riflessione. Alle 9.30 nella sala Maggiore del Palazzo comunale si svolgerà una conferenza con una lunga serie di contributi, che culmineranno con la toccante testimonianza (presente in collegamento video) di Kitty Braun, sopravvissuta ai campi di Ravensbruck e Bergen-Belsen.

Interventi del sindaco Alessandro Tomasi, dell’assessore Benedetta Menichelli, della preside dell’Einaudi Elena Pignolo, del presidente della Consulta Provinciale di Pistoia Michael Petrullo, del vicepresidente della Comunità ebraica di Pistoia Daniel Coen, del presidente di Aned Prato (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) Gabriele Alberti, del consigliere dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea Domenico Santagati, del portavoce del presidente della Regione Toscana Bernard Dika e dello storico del Museo della deportazione di Prato Enrico Iozzelli; modera il vicepreside dell’Istituto Einaudi Gianluca Messineo.

Alle 11 in piazza della Resistenza omaggio alle vittime della Shoah ai cippi loro dedicati con canti del coro antifascista, alle 16.30 nell’Officina delle Opportunità, via dei Macelli 11, proiezione del film "Pistoia 1944. Una storia partigiana". A seguire, intervista e riflessioni aperte, moderate da Simone Gai di Tvl con la regista Gaia Cappelli, il direttore della fotografia ed il cast. Alle 16.30 nella sala cinema della San Giorgio nuova proiezione di un film per il ciclo "Per non dimenticare" (visione consigliata a un pubblico adulto).