Giochi matematici al Leonardo da Vinci

Matite affilate e penne ben inchiostrate: sono entrati così nel vivo i Giochi matematici di autunno 2023, accolti negli spazi del ‘nostro’ Istituto Leonardo da Vinci nei giorni scorsi. Alla base di questa maratona dei numeri c’è un pensiero: può la matematica essere un gioco? La risposta, lo dicono i risultati di questo eventi negli anni, è sì dal momento che molti studenti da diversi istituti scolastici (compreso uno pistoiese) anche in questa edizione si sono dati appuntamento in questa sede per sfidarsi a colpi di numeri e quesiti di logica. Ad organizzare i Giochi è come sempre il Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano che li propone ormai dal lontano 2001. Ai ragazzi viene proposta una serie di giochi matematici da risolvere individualmente in un tempo prestabilito. Quest’anno partecipano ben settantasette alunni, di cui sessanta per la categoria C1 (prima e seconda media) e diciassette per la categoria C2 (terza media). Le prove saranno corrette da una Commissione, nominata dal Centro Pristem, che invierà al responsabile dell’Istituto Leonardo da Vinci i nominativi dei primi tre classificati dell’Istituto, per ogni categoria, entro gennaio 2024. Le classifiche complete dei concorrenti del Leonardo da Vinci saranno comunicate entro la fine di febbraio 2024. Dita incrociate dunque e che vinca il migliore.