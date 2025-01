"Giocaconisa". Serata di giochi e teatro di carta

Questa sera, venerdì 10 gennaio, “Giocaconisa“ torna a Serravalle Pistoiese, nei locali dell’ex-scuola di via Garibaldi, per una serata ludica aperta a tutti. Ci saranno tanti giochi da tavolo per adulti e bambini, di varia difficoltà e durata, alla presenza di dimostratori.

Per i più piccoli ci saranno invece momenti di Teatro Kamishibai, spettacolo teatrale di carta con cui si raccontano storie e che è ispirato a un’antica forma narrativa giapponese. Queste le parole della presidente dell’associazione “Giocaconisa“, Federica Rocchi, che sottolinea con soddisfazione il bilancio positivo dell’anno che si è appena concluso: "Si è appena chiuso un anno ricco di impegni per la nostra associazione. Non ritenevamo possibile ottenere questo riscontro e siamo davvero felici di aver conosciuto così tante persone. Abbiamo già numerose serate fissate per il futuro, appuntamenti che ci vedranno impegnati in tanti luoghi diversi, ma il 2025 non poteva non essere inaugurato con una serata dove tutto è cominciato. Una sala sarà trasformata in un dungeon (un percorso immaginario composto da più ambienti) quindi preparatevi a sfide leggendarie!".

L’ingresso alla serata è libero, a partire dalle ore 20.45.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 328.1135892 oppure scrivere un’email a [email protected]

L’associazione è anche su Instagram @giocaconisa