Gino Menchi alla Federmobili "Servizi e una fiera per il settore"

La Federmobili Confcommercio interprovinciale si rinnova: il nuovo presidente è Gino Menchi (Gi. Emme Cucine di Pistoia e Quarrata). Succede a Luca Innocenti (Innocenti arredamenti).

Il nuovo consiglio è composto da Massimiliano Michelozzi (Michelozzi Arredamenti di Quarrata), Luca Florenzi (Florenzi Casa di Quarrata), Arianna Vannucci (Bernardini Arredamenti di Pescia), Luca Innocenti (Innocenti Arredamenti di Pistoia), Susanna Palmieri con la carica di Vice Presidente (Palmieri Arredamenti di Prato) e Gino Menchi con la carica di Presidente (Gi. Emme Cucine di Pistoia e Quarrata).

La riunione ha rappresentato un’occasione propizia per confrontarsi, con un respiro per la prima volta interprovinciale, sui temi che più incidono sulla quotidianità del lavoro dei mobilieri e che, di conseguenza, richiedono di essere adeguatamente gestiti. Al centro della riflessione la Tari, con l’esigenza espressa che i Comuni mantengano invariata la tariffa, unitamente alla richiesta di un maggiore numero di isole ecologiche per il conferimento dei rifiuti, specialmente carta e imballaggi, prodotti dalle aziende della Federazione.

Si è parlato, inoltre, di come migliorare il servizio per i clienti, sia per quel che concerne il fronte della consegna, sia per l’accesso a forme di finanziamento agevolato. Insieme a questo è stata espressa la volontà di valutare, nel corso dei quattro anni di mandato, l’opportunità di allestire una fiera interprovinciale dedicata al mondo della casa e dell’arredamento.