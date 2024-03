Giardini, viaggio emozionale grazie alla musica

PISTOIA

Musica che evoca suggestioni altre, riconducibili ad altri sensi, siano l’olfatto o la vista. Particolare e affascinante iniziativa quella programmata per venerdì 22 marzo alle 20.45 al Toscana Fair di via Bonellina 46 (ingresso gratuito dalle 20.30, occorre prenotare) dove si svolgerà una serata dal titolo "Giardini-Sinestesia musica colori profumi" durante la quale saranno suonate musiche originali, proiettate immagini e diffusi profumi a tema.

In programma musiche che nascono con l’intento di suggerire immagini particolari come l’odore del giardino bagnato, i colori del giardino delle farfalle, le armonie cromatiche dei giardini d’autunno e orientali, in un programma che si compone di quattordici brani che vedranno la partecipazione di diversi musicisti.

Al pianoforte si esibiranno Lorena Mainero e Svitlana Pushenko, al violoncello Alice Gabbani, all’arpa Irene Betti, al flauto Tatiana Fedi; soprano Chiara Sartori, mezzosoprano Ewa Gubanska. Musiche e presentazione a cura di Franco Bettiol, luci di Fabio del Naia e visuals realizzati da Andrea Montagnani di Pupillaquadra. Al termine del concerto sarà offerto un dessert. L’evento è patrocinato dal Comune di Pistoia, mentre l’associazione PerchéVerdiViva di Prato ha fornito supporto e collaborazione alla realizzazione dell’iniziativa. Per prenotarsi è possibile chiamare il 338.3388114 o scrivere a [email protected]. Per chi lo desidera il Ristorante con l’Orto Toscana Fair è aperto dalle 19.30 (per prenotare: 0573.986520).