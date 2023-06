"Gianco" sulla panchina di Matilde

Alla fine di aprile, in via Matteotti, è stato inaugurato un giardino speciale, con una biblioteca in miniatura realizzata all’interno di una storica cabina telefonica. E’ la Biblioteca di Matilde, dedicata a Matilde Capecchi, la cui memoria viene onorata attraverso l’associazione Margherita Silenziosa, voluta dai suoi genitori, Bernardo Capecchi e Silvia Biagini. Il giardino sarà, da ora in poi, anche occasione di incontri culturali sotto il cielo d’estate e il primo appuntamento è per domani sera, giovedì 15 giugno, alle 21. Sedute sulla panchina di Matilde, proprio accanto a quella mini biblioteca, ci saranno due persone che tanto impegno hanno profuso, in questi anni, per diffondere il valore dei libri e della cultura. Su quella panchina piena di margherite si siederanno dunque Alessandra Vannetti (foto), che a Pistoia ha dato vita alla Biblioteca dell’Amicizia, e lo scrittore, nonchè Gran Rettore dell’Accademia della Bugia de Le Piastre, Emanuele Begliomini. Alessandra e Silvia Biagini parleranno con Emanuele del suo libro "La panchina di Gianco".

"E’ un libro molto bello – commenta per noi Alessandra Vannetti – malinconico, ma molto divertente, arricchito dalle foto di Nicolò Begliomini. Emanuele lo ha dedicato alla madre e nei suoi racconti si fa fautore di un sapere lontano, ispirato alla figura di Giancarlo Corsini, padre del concorso della Bugia, Gianco, appunto. Racconta storie che appartengono anche alla panchina di Matilde. Il ricavato della vendita di domani sera sarà devoluto da Emanuele a Margherita Silenziosa. Invito tutti a partecipare. Sarà una serata molto bella".

lucia agati