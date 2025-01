"Giallo Hotel Firenze", lo scrittore Simone Togneri presenta il suo noir in dialogo con Previti e Gori

Nuovo incontro letterario organizzato dall’Associazione Giallo Pistoia per giovedì 9 gennaio alle 17 alla biblioteca San Giorgio, nella Sala Manzini, in via Pertinni, a Pistoia, dove gli appassionati del genere noir potranno apprezzare una nuova opera ambientata tra le bellezze di Firenze.

Simone Togneri presenterà il suo libro "Giallo Hotel Firenze" (Fratelli Frilli Editori). Simone Togneri è nato a Barga, in provincia di Lucca. Nel 1999 si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Si è avvicinato alla letteratura noir da alcuni anni, ambientando le sue storie in una Firenze misteriosa, ma con un’attenzione particolare alle bellezze artistiche della città.

Il suo personaggio è il commissario Franco Mezzanotte, che si avvale del fidato Simòn Renoir e di una squadra che lo affianca nelle complesse indagini che deve affrontare. Hotel Firenze non è un albergo, esiste solo nella speranza di chi cerca una vita migliore. Il commissario Franco Mezzanotte dovrà affrontare un’indagine molto complessa muovendosi nella sua Firenze che si svilupperà attraverso vari episodi criminosi e che farà emergere una realtà inquietante.

Simone Togneri dialogherà con Giuseppe Previti, presidente di Giallo Pistoia, e con il giornalista Maurizio Gori. L’iniziativa si svolge in collaborazione con il Comune Pistoia, l’associazione Amici della San Giorgio e Unicoopfirenze, sezione soci di Pistoia.

l.m.