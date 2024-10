Già rombano i motori. C’è il Rally Città di Pistoia. Novanta gli equipaggi al via

PISTOIA

Con novanta equipaggi al via, il 45esimo "Rally Città di Pistoia" è pronto a mettersi in moto per accendere l’entusiasmo dei tanti appassionati di motori del territorio nel weekend che sta per arrivare. Dal pomeriggio di oggi, con consueta partenza da piazza Gavinana nel centro storico della città, si inizierà a fare sul serio e la concorrenza per arrivare ad ottenere il primato non mancherà affatto. Organizzato da Pistoia Corse Sport, con la collaborazione dell’Automobile Club provinciale, la gara è valevole come Trofeo Rally Toscano, R-Italian Trophy, Pirelli Accademia e Michelin Trofeo Italia unitamente alla presenza delle auto storiche. Per quanto concerne i possibili protagonisti, col numero 1 sulla macchina partirà il milanese Mauro Miele, pilota di lungo corso, nonché Campione del Mondo "master" nel 2022: sarà a bordo di una Skoda Fabia RS e con al fianco Stefano Tiraboschi. Poi i piloti di casa: Federico Gasperetti, già due volte vittorioso, così come Thomas Paperini, che si ripresenta al via con una Skoda Fabia Evo. Gasperetti, insieme a Ferrari, avrà una Citroen C3 Rally2 mentre Paperini (con di nuovo Simone Fruini al suo fianco) è fresco vincitore della GR Yaris Rally Cup nel Campionato Italiano. Outsider di lusso i fratelli Davide e Andrea Giordano, il laziale Carmine Tribuzio, che al recente "Valdinievole" ha chiuso al secondo posto, l’ex campione di zona Fabio Pinelli, che torna al volante della Hyundai i20 Rally2 ultimo step, poi anche Luca Artino (Skoda), alla sua terza gara stagionale con la voglia di riscattare la non soddisfacente prestazione a Casciana Terme a inizio settembre.

Un parterre particolarmente ricco che, per chi corre in casa, accresce la posta in palio visto che ci sarà da assegnare il Campionato sociale Aci Pistoia "Memorial Roberto Misseri" con il duello, nelle due ruote motrici, con Alessandro Ciard a bordo di una Renault Clio R3 e il leader montecatinese Paolo Moricci coadiuvato da Paolo Garavaldi. Torna al "Pistoia", con una Peugeot 208 Rally4 anche Daniele Campanaro.

Oggi la prima partenza è prevista le 17.30 mentre domani il vincitore salirà sul podio alle 16.30: ci saranno tre riordinamenti, uno notturno in piazza Duomo a Pistoia, e poi nella zona industriale di Sant’Agostino dove c’è anche il parco assistenza.

A livello di percorso, saranno riproposte le due giornate di gara con sette prove speciali in totale: tre da disputarsi oggi e le rimanenti domani per un complessivo di distanza competitiva di 62,280 chilometri. Riconfermata la classica prova di "Montevettolini", rimessa in gara lo scorso anno dopo tre anni di pausa e viene riproposta la celebre "Casore", scendendo verso Nievole per salire poi verso Avaglio, un impegno decisamente avvincente.

La "San Baronto" avrà lo stesso sviluppo del 2022 e torna a gran richiesta la prova "Città di Quarrata", inserita nel percorso grazie al contributo dell’amministrazione comunale, che si rifà al vecchio rally "Tre Comuni" e una parte sarà utilizzata anche per lo shakedown. Saranno – due giorni di grande spettacolo e di sfide avvincenti all’ultimo secondo.

S.M.