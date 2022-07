"Gelato gustoso e leggero Ecco il nostro segreto"

Stecchi e gelati artigianali, torte e semifreddi. Un’offerta varia e gustosa quella che offre la gelateria Makì in via di Porta San Marco 264a a Pistoia.

"Questa gelateria l’ho aperta a marzo 2021 — racconta il titolare, il pistoiese Federico Palazzini — dopo aver chiuso la Stickhouse in centro, in via degli Orafi. Ma gli amanti degli stecchi e i clienti affezionati possono trovare i simpatici stecchi di gelato e sorbetto anche nella nuova gelateria in Porta San Marco, dove continuo a proporre prodotti genuini e naturali: la percentuale di frutta negli stecchi varia dal 60 al 90%".

All’apparenza sembrano ghiaccioli ma sono qualcosa di molto diverso: sorbetti, montati su stecco, senza coloranti o conservanti, un concentrato di frutta spremuta, addensata e zuccherata. E i gusti sono davvero tantissimi: dall’anguria al mango, dal melone alla fragola, sembra di mangiare una fetta di frutta. E poi c’è il gelato.

"Quello che propongo da Makì è un gelato molto semplice – aggiunge il titolare – a basso contenuto di zuccheri, senza glutine certificato dall’associazione italiana celiaci. Abbiamo anche coni, cialde e torte sono senza glutine, per permettere a tutti di poter assaggiare i miei prodotti. La base del gelato è piuttosto neutra, dove latte, panna e zucchero (che è solo il 18% sul prodotto finito) sono gli ingredienti principali, così da poter avere un prodotto leggero e ben digeribile". Anche i gusti cambiano spesso, in base alla stagione e alle tendenze del momento. "Questa estate va per la maggiore il gusto allo yogurt greco ai frutti di bosco o albicocca, e poi il gusto Makì allo zabaione con biscotto dentro croccante, il bacio, il mango, il melone e lo yogurt alla nutella", afferma il titolare, che vanta ben 15 anni di esperienza nel mondo dell’arte gelatiera con esperienze di lavoro anche all’estero.

"Al contest ‘Un gelato per l’estate’ ho deciso di partecipare perché mi è sembrata una bella opportunità per farmi conoscere e invitare ad assaggiare il mio gelato e i miei stecchi – continua Palazzini – E se vi piacciono sarei grato a clienti e lettori per ogni preferenze espressa nei nostri confronti".

Clienti e lettori possono dimostrare il loro apprezzamento votando la gelateria Makì grazie a coupon presenti ogni giorno sul nostro quotidiano che vanno compilati, ritagliati e spediti nelle sedi indicate sul coupon stesso.