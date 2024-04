Gandini plaude il passaggio: "È un bel segno di vitalità"

"Ho seguito con grande curiosità e interesse le notizie provenienti da Pistoia circa l’ingresso di Ronald Rowan e dei nuovi soci americani nel club biancorosso. E’ indubbiamente un segnale di vitalità per la nostra pallacanestro, come lo è stato due anni fa l’acquisto della Pallacanestro Trieste da parte di un altro gruppo statunitense". E’ rimasto piacevolmente colpito Umberto Gandini, presidente della Legabasket, dall’incontro con Ron Rowan e Steven Raso avvenuto al Beste HUB | Monobi di Prato, dove nella giornata di ieri è andato in scena l’evento per celebrare i 20 anni dall’argento olimpico conquistato ad Atene dalla Nazionale azzurra.

E’ stata questa l’occasione per l’ex dirigente del Milan per parlare con gli investitori statunitensi e il presidente Massimo Capecchi el momento attraversato dall’ambiente biancorosso, fra extra campo e campo. "Rowan mi ha fatto davvero un’ottima impressione nel breve colloquio che abbiamo avuto – ha sottolineato Gandini –. Per quanto riguarda l’andamento della squadra di coach Nicola Brienza, bisogna farle grandi complimenti. Assieme a Cremona, sta stupendo tutti. Solitamente le neopromosse faticano almeno inizialmente, invece queste due formazioni hanno dimostrato fin da subito di meritare la loro presenza nel massimo campionato italiano".

Gli elogi nei confronti del Pistoia Basket non si arrestano. "E’ una formazione con un’identità ben precisa. Ha partecipato con merito alla Final Eight e adesso - specie dopo la vittoria clamorosa a Bologna e quella altrettanto importante con Reggio Emilia - è in piena lotta per qualificarsi ai playoff, che sarebbe un risultato a dir poco straordinario. Grandi meriti li ha Nicola Brienza – conclude il numero uno della Confindustria dei canestri –, ma lo stesso discorso vale per la società e per il gruppo di giocatori, formato da un solido nucleo di italiani".

F.B.