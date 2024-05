"Siamo pronti a giocarcela fino in fondo"

Una chiacchierata con il principale artefice di questa Pistoia dei miracoli, il direttore sportivo Marco Sambugaro, in vista della fase finale della stagione.

È vero che i playoff sono un campionato a parte?

"Verissimo. Brescia che dopo uno splendido campionato è arrivata terza dovrà rimettere tutto in gioco contro di noi, così tutte le altre. È successo che squadre arrivate prime in campionato siano uscite al primo turno per cui nei playoff tutto può succedere".

È proprio il fatto che tutto può succedere che rende speciali i playoff?

"Ma anche il fatto che si gioca per il titolo, con una tensione diversa. In campionato se perdi una partita puoi sempre rifarti, nei playoff una sconfitta ti avvicina alla fine della stagione. È tutto più adrenalinico".

Come affrontare certe sfide? "In due modi. Il primo è alzando il livello della concentrazione, dell’attenzione, della voglia di vincere, del lavoro. Il secondo è giocare avendo paura ed in questo caso ti vengono in mente mille dubbi e non riesci ad essere competitivo. Alla fine occorre godersi il momento: un giocatore si allena tutto l’anno per questo e quando c’è deve alzare l’asticella".

Al primo turno affronterete Brescia, una squadra di altissimo livello che ha come obiettivo dichiarato quello di voler vincere il campionato. Che serie si aspetta?

"Brescia, come ha detto più volte coach Brienza, è una squadra da coppe europee pur non giocandole. Ha dieci giocatori veri, ha fisicità, talento e individualità di livello ed è bene allenata. Durante la stagione sono stati anche al primo posto in classifica e questo dimostra quanto il roster sia stato costruito per vincere e la società lo ha dichiarato apertamente. Noi dovremo dare tutto senza paura o timori reverenziali come abbiamo fatto durante tutto l’anno. Dobbiamo giocare spensierati, essere ambiziosi ed avere voglia di vincere, che poi è il modo in cui si devono affrontare sfide da sogno come questa".

Maurizio Innocenti