Gabbrielleschi, niente qualificazione per Parigi

Niente da fare (per ora), ma la speranza è davvero sempre l’ultima a morire. Nonostante il quinto posto nei 1500 metri stile libero al Trofeo Sette Colli a Roma, in scia alla pluricampionessa Simona Quadarella, alle tedesche Isabel Marie Gose e Leonie Maertens e alla compagna di Nazionale di fondo Ginevra Taddeucci, Giulia Gabbrielleschi non è riuscita a staccare il pass olimpico per la 10 km di nuoto in acque libere di Parigi 2024. L’atleta azzurra, tesserata di Nuotatori Pistoiesi e Fiamme Oro Napoli, è riuscita a migliorarsi rispetto agli Italiani Assoluti chiudendo in 16’18’’17, ma ancora lontana dal tempo stabilito di 16’09“ (ha un personale di 16’10“ nei 1500 metri, ma del 2019). Ha realizzato il tempo richiesto, invece, la fiorentina Taddeucci, sua collega anche nella Polizia di Stato, stavolta scesa a 16’08“65. Ma, come, anticipavamo, la speranza è sempre l’ultima a morire, per cui Gabbrielleschi si giocherà le sue probabilità olimpiche anche a Piombino venerdì 28 giugno, nel Campionato Italiano Assoluto di fondo. Partenza prevista alle 9.35 e… non aggiungiamo altro: partecipazione alle Olimpiadi o non partecipazione alle Olimpiadi, che sono e restano il sogno di ogni atleta, Gabbrielleschi non ha niente da dimostrare ad alcuno se non cullare, appunto, il suo sogno a cinque cerchi. Nel commentare la prova capitolina, laconico il suo allenatore Massimiliano Lombardi. "Taddeucci ha fatto il tempo, Giulia si giocherà l’altro posto a Piombino".

Ora massima tranquillità. Allenarsi bene, prepararsi a puntino per l’appuntamento piombinese. Che cosa servirà agli Italiani di fondo? Lo spiega, con semplicità e chiarezza, Lombardi. "Per la qualifica olimpica non servirà realizzare un ‘tempo’, ma disputare una buona gara. Giulia ha fatto un buonissimo 1500: sta bene. Ora, però, calma e gesso".

Gianluca Barni