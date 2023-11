Furti, rapine e spaccio di droga. Tre uomini in manette in poche ore

Tre arresti a vario titolo sono stati portati a termine nei giorni scorsi da parte della Polizia di Stato del capoluogo andando a perseguire mirati servizi utili ad individuare e catturare soggetti che dovevano già sottostare a misure restrittive e che, invece, non erano in grado di rispettarle: per tutti si sono aperte le porte della prigione, seppur in tre differenti situazioni fra Pistoia, Firenze e Pisa. Entrando nello specifico, la Squadra Mobile della Questura ha eseguito un’ordinanza di aggravamento di custodia cautelare in carcere a carico di un trentenne pistoiese, con precedenti penali in materia di reati contro il patrimonio e stupefacenti. Lo stesso, a seguito di un furto commesso a settembre, era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria, unitamente all’obbligo di dimora nel Comune di Firenze. Lo scorso 6 novembre, però, è arrivato il trasferimento a Sollicciano dopo che aveva effettuato un furto di bottiglie di superalcolici da un esercizio commerciale di Firenze, insieme ad una rapina aggravata. Viaggio verso il carcere di Pisa, invece, per un 38enne nigeriano intercettato nuovamente dalla Squadra Mobile pistoiese che faceva seguito al provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica del nostro Tribunale: in questo frangente l’uomo deve ancora scontare più di due anni e mezzo di reclusione unitamente a 24mila euro di multa per spaccio di stupefacenti, reato commesso nel 2018 a Montecatini. Infine, è stato catturato ed assicurato alla giustizia un latitante rintracciato a Pistoia. Personale della Squadra Mobile della Questura ha, infatti, rintracciato un uomo di 39 anni destinatario di un mandato di arresto europeo ai fini dell’estradizione emesso dalle competenti autorità svizzere.

In questo frangente, la ricerca sul piano internazionale era per aver commesso il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, consumato nel 2021 in territorio svizzero. L’uomo circolava indisturbato a piede libero sul territorio pistoiese da circa due settimane. Al termine delle operazioni di identificazione effettuate con la collaborazione della Divisione S.i.r.e.n.e., è stato trasferito nella casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida presso la Corte d’Appello di Firenze per la successiva estradizione verso il paese richiedente.

S.M.