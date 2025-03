Furti e rapine, sgominata la banda. Maxi operazione dei carabinieri. Sette in manette e quattro denunce

Quando sono scattate le perquisizioni domiciliari sono stati trovati piedi di porco, cacciaviti, grimaldelli. Tutto quanto serve a scassinare e ripulire le case. Una banda dedita a furti e rapine è finita, nelle ore scorse, nella rete dei carabinieri del nucleo investigativo di Pistoia, coadiuvati dai militari delle compagnie di Pistoia, Pioltello (Milano), Portoferraio e Ravenna in perfetta sincronia con un precedente blitz alla fine dell’estate scorsa. Quando è scattata l’operazione sono entrati in azione circa quaranta militari. L’indagine ha portato all’esecuzione di sette ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti, 6 di nazionalità albanese e uno di nazionalità italiana.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pistoia, ha permesso di smantellare un sodalizio specializzato in furti in abitazione, rapine, ricettazione, danneggiamento e lesioni personali, che operava in tutta la provincia pistoiese. Nell’ambito delle operazioni, sono state eseguite quattro perquisizioni locali e personali e sono stati denunciati a piede libero altri 4 soggetti, di cui 3 di nazionalità albanese e un italiano, responsabili anche del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per un complessivo di 11 indagati.

Le perquisizioni, svoltesi in simultanea nelle differenzi località, hanno dato esito positivo con il rinvenimento di numerosi strumenti atti allo scasso (piedi di porco, cacciaviti, grimaldelli) nonché di un’ingente somma di denaro contante pari a circa 7mila euro.

L’articolata attività di indagine, mediante attività tecniche e di riscontro sul territorio – viene spiegato – ha rivelato come la banda fosse responsabile di numerosi furti in abitazione, commessi tra i mesi di maggio 2024 e febbraio scorso, nei territori dei Comuni di Agliana, Quarrata e Pistoia. A sottolineare l’impegno dell’Arma territoriale contro i reati predatori, – si legge in una nota – si rileva come tre dei soggetti destinatari delle ordinanze di custodia cautelare in carcere fossero già detenuti a seguito di una precedente operazione del nucleo investigativo dei carabinieri, svoltasi nel settembre scorso, e sempre in relazione a furti in abitazione accaduti nella zona. In quella circostanza veniva, inoltre, appurato come due dei tre soggetti fossero ricercati in quanto già volontariamente sfuggiti alla cattura e vivendo in clandestinità per evitare di sottoporsi ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

L’operazione, conclusasi con successo, ha visto i soggetti arrestati essere trasferiti, al termine delle incombenze di rito , nelle case circondariali di Milano e Pistoia.