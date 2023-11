Furgone a fuoco sull’autostrada e casello "out"

Paura ieri allo svincolo autostradale di Montecatini, vicino al casello, dove ha preso fuoco un furgone di una ditta di autospurghi. Intorno alle 14.40, per cause ancora da appurare, il motore del mezzo ha iniziato a emettere fiamme, che hanno presto l’ambito il resto del veicolo. Sul posto sono intervenuti subito i vigili d l fuoco di Montecatini e gli agenti della sottosezione della polizia stradale. Le fiamme sono state presto domate e, per fortuna, nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. Grazie alla presenza della polstrada, la circolazione è ripresa senza particolari problemi. Intanto sulla A11 Firenze-Pisa nord, per lavori, dalle 22 di domani alle 6 di sabato 11 novembre, sarà chiusa la stazione di Altopascio, in uscita per chi proviene da Firenze.