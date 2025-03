"Fuori posto". Oggi esce il primo album di Federica Pellone

Oggi, dalle 15 alle 20.30, allo spazio Pop Your Lab di Agliana (via della Libertà 82) la cantautrice Federica Pellone presenta il suo primo album "Fuori posto". Ingresso libero. Per Federica è una data che segna un momento importante per lei e per la musica emergente indipendente: "L’album affronta con profondità il senso di alienazione e la necessità di omologazione nella società contemporanea". L’album è indipendente, prodotto e arrangiato da Innocenti Chiti Damiano-Sartoria musicale, testi scritti e cantati da Federica Pellone, cantautrice, artista, grafica, scenografa, di Poggio a Caiano. L’evento consiste in una installazione con otto postazioni, una per ogni brano, con cuffie per ascoltare in autonomia, due Qr Code per accedere ai brani su Spotify e YouTube.

