Fumetti La Marvel sceglie Noemi per X-Men

Talento, come prima qualità, e poi tenacia e voglia instancabile di inseguire e infine coronare un sogno. Le carte in regola per arrivare dritta all’obiettivo Noemi Vettori, 25 anni, pistoiese, ce l’ha tutte, tanto che ad accorgersene è stato anche un big dei comics nel mondo, la Marvel. È infatti di Noemi la penna di sei capitoli della serie X-Men, il fumetto dei supereroi mutanti, e di alcuni e ancor più recenti episodi per la serie Ms. Marvel, di prossima uscita. L’incontro con il guru della Marvel, lo sceneggiatore, editor e talent scout statunitense C.B. Cebulski, per Noemi è arrivato un anno fa, durante il Lucca Comics, punto d’incontro dei maestri del genere da tutto il mondo.

"Ho sempre studiato materie scientifiche, assecondando la mia ambizione a diventare medico – racconta Noemi –. In parallelo ho sempre portato avanti la passione del disegno, tanto che a 13-14 anni già avevo realizzato un mio manga. Poi mi sono resa conto che nonostante amassi la scienza il mio vero e più profondo amore era l’arte: ho abbandonato gli studi universitari e per un anno mi sono iscritta alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze. Era il 2019. Nel 2021 ho iniziato i miei primi lavori per privati. Per un breve periodo mi sono unita ai Clinkers, un gruppo di fumettisti coi quali ho pubblicato il mio primo fumetto: “Abitat“, questo il nome: uscito lo scorso anno, si basava su piccoli racconti autoconclusivi tutti sul concetto di casa e famiglia. Poi la tappa al Lucca Comics lo scorso anno e l’incontro con Cebulski". Da quelle selezioni sono stati arruolati solo tre candidati. Una era Noemi. "Sono stati due i lavori che mi sono stati assegnati, X-Men e Ms. Marvel – continua la giovane artista –. L’approccio non è stato semplice. "Ero molto spaventata, dal fare ciò che volevo come volevo in maniera totalmente autonoma e da autodidatta al salto altissimo con la Marvel… è stato forte il peso della responsabilità. Sapevo bene di avere a che fare con fumetti letti da tutti in tutto il mondo. Ma ho incontrato tanta umanità e la squadra è riuscita a mettermi a mio agio sin da subito".

Tre mesi il tempo necessario a completare i capitoli di X-Men, in un confronto costante con la Marvel: "Mi veniva assegnata una scadenza e, dal momento che io mi occupo di matite e inchiostri, l’iter prevedeva una bozza e il ripasso del bianco e del nero. Con Ms. Marvel è stato un po’ più semplice, avevo già maturato una certa dimestichezza, con il lavoro e con le persone. Vedermi pubblicata è stata un’emozione davvero particolare, nonostante quasi all’inizio mi impaurisse e imbarazzasse vedere il prodotto finito". La realizzazione di un sogno è appena iniziata, tanto che pure in questa edizione dei Lucca Comics Noemi ha voluto cimentarsi in una nuova esperienza di colloquio. "Il mio sogno più grande è ovviamente poter pubblicare fumetti per conto mio, ma essere arrivata alla Marvel è stata una grandissima soddisfazione e mi auguro di poter fare altri lavori, magari per i miei personaggi preferiti, Thor e Loki".

linda meoni