Full Feeling Dancing 2, danza e salute: successo dell'evento sulla corretta alimentazione

Pistoia, 11 marzo 2025 – Quando lo sport non è soltanto allenamento, prestazione e risultato, ma guarda alla salute e al benessere, psico-fisico, degli atleti e dei loro familiari. Si interessa degli sportivi nella loro interezza, a tutti i livelli. Ha riscosso notevole successo l’iniziativa dei conosciuti e apprezzati Sary Rosa (preparatore atletico) e Francesco Tuci (nutrizionista) accolta con piacere da Full Feeling Dancing 2, una frequentatissima associazione sportiva pistoiese di danza e ballo per tutte le età, sia a livello agonistico che sociale, che in collaborazione con G-Style School, che si occupa di hip hop, ha organizzato una conferenza gratuita e aperta ai propri tesserati e alle loro famiglie su uno dei più grandi valori dello sport, la salute, nella propria sede di via Lando Landucci, nella zona di Sant’Agostino a Pistoia.

Il primo di una serie di incontri a tema, intitolato “Strategie nutrizionali funzionali allo sport dei balli caraibici e della danza hip hop”. Relatori, appunto, Sary Rosa e Francesco Tuci. Presente anche la mental coach Alice Santini, che sarà protagonista dei prossimi eventi targati-Full Feeling Dancing 2. Grande l’interesse di giovani e giovanissimi delle danze caraibiche, dei loro familiari e dei soci adulti dei vari corsi delle due scuole di ballo.

Perché stavolta non c’erano solo performance e obiettivi da perseguire, ma un interesse, vero reale sentito, per la persona che pratica sport. “È stato bello e importante concentrarci sull’impatto benefico di una sana ed equilibrata alimentazione nella prestazione sportiva e nella vita di tutti i giorni – asseriscono all’unisono gli ideatori della conferenza –, perché spesso chi fa sport non tiene un comportamento corretto per una questione di scarsa conoscenza della materia. Se lo sport può fare qualcosa di prezioso, è aumentare le conoscenze dello sportivo, ergo delle persone”.

Al termine delle relazioni dei due professionisti, ecco la parte che ha destato persino entusiasmo, con le domande, curiose e ficcanti, di atleti, genitori e insegnanti. Segno che se proponi cultura, l’interesse c’è ed è tanto, specie tra i più giovani. “Desidereremmo coinvolgere ancora più gente a iniziative di questo tipo, magari aprirci alla cittadinanza, perché rappresentano occasioni di crescita per tutti”, la chiosa dell’insegnante Erica Nannini.

Per la cronaca, qualche mese fa la Full Feeling Dancing 2 e in particolare la ballerina Morena Varlese portarono Pistoia e il suo territorio sul tetto del mondo. Alla prima competizione prestigiosa della propria carriera, dopo 6 anni di intensa preparazione agli ordini dei maestri, la citata Erica Nannini, e Devil Bellucci, la ragazza trionfò nella Ido World Championship Couple Dance a Skopje, in Macedonia, evento organizzato dalla Ido International Dance. Ma come si è ben compreso adesso, la Full Feeling Dancing 2 insegna a vincere anche come persona a tutto tondo.