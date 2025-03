Frane e strade chiuse. Giani in Valdinievole

MONSUMMANO

Un sopralluogo non annunciato ufficialmente, quello del presidente della regione Eugenio Giani nella frazione collinare di Monsummano di via del Vaticano, dopo la frana che l’ha investita, ma gradito soprattutto dalle famiglie che al momento si trovano in grande difficoltà. Ieri infatti il governatore si è recato a Monsummano Terme col sindaco Simona De Caro per un sopralluogo nelle zone colpite da frane e da dissesti in seguito alla recente emergenza maltempo.

"In Valdinievole - ha detto Giani nell’occasione - tra strade interrotte e colline ferite, la Regione è oggi presente. Domani andremo a San Baronto, nel comune di Lamporecchio, per verificare gli interventi necessari e manifestare la nostra vicinanza ai cittadini del territorio". Insieme al sindaco e al presidente della Regione vi era anche l’assessore ai lavori pubblici Arcangelo Crisci e alcuni esponenti dell’amministrazione.

"Avrei voluto stringere nuovamente la mano al presidente Eugenio Giani in un’altra occasione - ha detto a mezzo social Simone Scatolini, un residente della zona del Vaticano a Monsummano Alto e che conosce il presidente dai tempi della gioventù e della scuola - Sono onorato che Eugenio Gaini sia stato presente oggi per verificare gli effetti della frana che ha pesantemente coinvolto la nostra comunità. Sicuro del fatto che sarà sempre vigile sull’avanzamento dei lavori di ripristino e sicuramente presente nel momento della inaugurazione della nuova strada".

Giani, accompagnato dal presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo, e dal sindaco di Lamporecchio, Anna Trassi, farà un sopralluogo oggi alle ore 15, a San Baronto, la frazione di Lamporecchio coinvolta negli eventi dell’emergenza regionale maltempo.

Arianna Fisicaro