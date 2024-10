Fotografia: "Totem e Tabù". Apre la mostra

Si intitola "Totem e tabù" la mostra fotografica che sarà inaugurata domani, sabato 19 ottobre, alle ore 17, nel Museo della Città e del Territorio, in piazza Ferdinando Martini. Qui saranno esposte le opere dei fotografi che hanno partecipato ai laboratori di Cult164 e 165 Fiaf. Il Dipartimento Cultura della Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche (Fiaf), ogni anno propone agli appassionati di fotografia laboratori con un tema comune. Per il 2023-2024 il tema individuato, a livello nazionale, è stato appunto "Totem e Tabù" e su questo hanno lavorato più di quaranta laboratori in tutta Italia. In particolare il Laboratorio 164 (Firenze-Pistoia-Siena), coordinato da Marco Fantechi, e il Laboratorio 165 (Prato) coordinato da Vincenza Iannelli e Mario Pasquali che hanno raccolto i lavori di una settantina di autori. Ogni autore ha approfondito il tema. Le opere così realizzate, stampate su pannelli di grandi dimensioni (70x100cm), sono una interessante varietà di interpretazioni del tema e sono state raccolte per la mostra che si apre domani. L’organizzazione è del Fotoclub Valdinievole, grazie allo spazio espositivo messo a disposizione dal "Museo della Città e del Territorio". L’evento ha il patrocinio del Comune di Monsummano Terme. Per la Valdinievole hanno partecipato il Fotoclub Valdinievole, con sede a Monsummano Terme, e il Circolo di Confusione di Borgo a Buggiano. Le opere saranno visibili fino domenica 27 ottobre. La serata di venerdì 25 ottobre (ore 21) sarà dedicata all’approfondimento e alla presentazione dei nuovi laboratori 2024-2025 che sono chiamati a lavorare sul tema "Memorie".

lucia agati