Folletti del cuore, tutte le emozioni sul palco

Sono saliti sul palcoscenico del Santomato Live, in via Montalese, e hanno messo in scena tutto quello che hanno appreso nel corso del progetto che si è appena concluso. E’ così che i bambini e le bambine della classe quarta, sezione A, della Scuola Primaria Marino Marini dell’Istituto Comprensivo Statale Leonardo da Vinci di Pistoia, si sono trasformati in tanti piccoli folletti del cuore. Ogni folletto aveva un nome per la sua emozione: “Tremolino“ rappresentava la paura, “Gaietto“ la felicità, “Scatto“, l’irascibilità e l’agitazione, e così tanti altri. Ma quanto sono importanti le emozioni...soprattutto se una strega decide di esaudire le richieste di un bambino, Tommy, che le chiede di far sparire tutte le emozioni dal suo cuore, e quanto soffrono allora tutti quei folletti portatori di gioia, di allegria e di tristezza che sanno bene invece quanto sia importante esprimere ciò che sentiamo. Ma arriva la fatina Serenella e con la sua magia ecco di nuovo sorrisi, lacrime e batticuore, con tanti applausi, naturalmente, da un salone pieno di familiari. La Scuola intitolata all’immenso scultore pistoiese ha dunque realizzato un progetto inclusivo di educazione socio-emotiva il cui titolo era appunto "I folletti del cuore vanno in scena!".

"La finalità – come si legge nell’intento alla base di questo progetto – era quella di far diventare le dimensioni emotive e sociali parte integrante del nostro curricolo scolastico, perché le emozioni influenzano il modo di apprendere e le relazioni hanno un ruolo fondamentale nella costruzione di un contesto di apprendimento inclusivo ed efficace. L’educazione socio-emotiva – si legge ancora – è uno strumento operativo attraverso il quale i bambini acquisiscono competenze interpersonali e intrapersonali fondamentali per la loro vita. Non tutti gli studenti sono provvisti di queste abilità quindi è necessario che siano espressamente educate". L’intervento innovativo, inclusivo e trasversale, che ha preceduto il momento finale della recita, ha previsto molte attività giornaliere, tra cui il "Come mi sento?", "L’albero delle emozioni", la "Posta del Cuore", il "Metodo Ufo" (valutazione del comportamento positivo nell’ambiente umano, fisico e operativo), che sono state documentate attraverso la partecipazione al "Sì...Geniale! La scienza ti fa volare", promosso dalla Fondazione Caripit, nell’edizione 2023-2024 che si è appena conclusa.

"Il progetto – come ci hanno spiegato le insegnanti coinvolte – è iniziato lo scorso anno con la lettura del libro “Sei folletti nel mio cuore“, di Rosalba Corallo, ed è continuato quest’anno con la partecipazione ai laboratori teatrali con Pistoia Ragazzi e si è concluso con la rappresentazione della storia al Santomato Live la sera del 21 maggio scorso. La nostra dirigente Ester Fagni – concludono le insegnanti – ha sempre creduto in questo progetto di educazione socio emotiva e ci ha sempre dimostrato grande apprezzamento dandoci le giuste motivazioni per proseguire".

lucia agati