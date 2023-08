Firenze-Pistoia, un biglietto unico per visitare i gioielli d’arte antica

Puntare su ciò che unisce anziché ciò che divide e da qui partire. C’è un ponte artistico che unisce le città di Firenze e di Pistoia che oggi si traduce in una trovata dall’obiettivo turistico, il ‘biglietto congiunto’ che mette insieme due esperienze analoghe grazie a un accordo siglato tra l’Opera di Santa Maria del Fiore e la Cattedrale di San Zeno con il percorso di visita Il tesoro di San Jacopo. Da oggi e fino al 31 dicembre sarà possibile visitare i tesori dei due complessi monumentali pagando un unico biglietto.

A far da collante come s’intuisce due capolavori dell’oreficeria sacra medievale, l’Altare d’argento di San Giovanni nel Museo dell’Opera del Duomo a Firenze e l’Altare d’argento di San Jacopo.

Un legame oggi riconosciuto ufficialmente attraverso l’istituzione di un biglietto unico ma oltre il quale ruotano altri aspetti comuni: come i nomi di Filippo Brunelleschi, Lorenzo Ghiberti, Giorgio Vasari, Il Verrocchio, I Della Robbia e i Buglioni, Michelozzo, Coppo di Marcovaldo che a vario titolo hanno operato e sono intervenuti in entrambe le città. Più antico del suo simile fiorentino, il ‘nostro’ Altare ne fu addirittura d’ispirazione tanto che le due opere si somigliano: per materia e tecnica (argento sbalzato con dorature, parti a tutto tondo e smalti), per invenzione (storie in bassorilievo entro riquadri che si dispongono intorno a nicchie con le figure a tutto tondo dei santi titolari) e per esser il risultato entrambi di un lavoro plurisecolare (1287-1456 gli estremi dell’altare di Pistoia; 1366 -1483 di quello fiorentino), svolto dalle mani dei maggiori orafi e artisti toscani del tempo.

Il biglietto congiunto "I due tesori" è acquistabile esclusivamente on line sul sito dell’Opera del Duomo di Firenze al prezzo di 18 (intero) e 10 euro (ridotto); il tagliando consente la visita a Firenze del Museo dell’Opera del Duomo, del Battistero e della Cripta di Santa Reparata nella Cattedrale, della Cattedrale di San Zeno con il percorso di visita denominato "Il tesoro di San Jacopo", che comprende la visita audioguidata delle principali opere d’arte e dell’Altare d’argento di San Jacopo oltre al Battistero di San Giovanni in Corte e la Torre campanaria.

Il biglietto ha validità di tre giorni di calendario dal giorno della prenotazione.

linda meoni