Finiti i lavori alla scuola di Tobbiana: "Ora un edificio sicuro e moderno"

E’ stato inaugurato il lavoro di miglioramento sismico della scuola elementare Atto Vannucci di Tobbiana. L’intervento ha avuto un costo di 416mila euro ed è stato finanziato con un contributo della Regione Toscana di 330mila euro e da risorse del bilancio comunale per i restanti 86.900 euro. I lavori sono stati eseguiti dopo un’analisi della condizione strutturale dell’edificio che è stato costruito nel 1948 ed è stato interessato da diverse successive trasformazioni in particolare nel 1963. Il fabbricato della scuola ha un volume di tremila metri cubi e una superficie coperta di circa 379 metri quadrati suddivisi in due piani. Anche per la sua posizione panoramica, che lo rende molto visibile anche da valle, è uno degli edifici più rappresentativi per la comunità di Tobbiana.

I lavori di miglioramento sismico sono stati eseguiti dalla ditta Firma srl di Firenze nei tempi previsti senza interferire nell’attività didattica. Sono consistiti in un rinforzo strutturale che consente migliori prestazioni in relazione agli eventi sismici ma ha comportato anche una sistemazione e messa in sicurezza di tutti i vani della scuola. Al livello del solaio e del sottotetto sono stati disposti dei tiranti in acciaio mentre a livello di fondazione è stato riportato del terreno in modo da rendere tutto l’edificio fondato alla stessa quota. Sono stati anche rifatti i servizi e l’imbiancatura di tutto l’edificio. "Sono molto soddisfatto di questo ulteriore tassello – ha detto il sindaco Ferdinando Betti – nel nostro impegno di messa in sicurezza degli edifici scolastici e ringrazio la ditta Firma srl per il rispetto dei tempi e per aver consentito alla scuola di non perdere neanche un giorno di attività". Al taglio del nastro erano presenti oltre agli assessori comunali Alessio Guazzini, Sandra Neri e Tiziano Pierucci e ai tecnici del Comune anche il consigliere regionale Marco Niccolai e alcuni funzionari della Regione Toscana. I lavori alla scuola di Tobbiana si aggiungono ad altri interventi compiuti dall’Amministrazione Comunale in edifici scolastici del territorio. Nella scuola primaria Nerucci del capoluogo è stato realizzato un completo adeguamento sismico del costo di 660mila euro ( 400 mila coperti con un finanziamento della Regione e 260 mila con un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia). Nella scuola dell’infanzia di via Rodari, che ospita i bambini della Stazione, è in corso da alcuni anni un intervento di efficientamento energetico finanziato con fondi del ministero dell’interno (90mila euro ogni anno per 5 anni). Quest’anno è prevista l’ultima fase dei lavori. L’Amministrazione Comunale ha in programma anche la costruzione di una palestra a servizio delle scuole del capoluogo con un contributo del Pnrr di 2milioni e 70mila euro che in un primo momento doveva coprire l’intera spesa ma che successivamente, con l’aumento dei costi, ha richiesto un impegno anche del bilancio comunale pari ad altri 450mila euro. "Siamo in dirittura d’arrivo anche per la nuova scuola di Stazione – ha detto il sindaco – un lavoro che ci ha fatto penare e che spero sia alla fine".

Giacomo Bini