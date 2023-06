Finale Champions Sale l’attesa Il conto alla rovescia con i tifosi

La grande sera è arrivata. La sera che i tifosi dell’Inter attendevano da 13 lunghi anni. I nerazzurri potrebbero tornare sul tetto d’Europa per la prima volta dal 2010. Nella finalissima di Champions League in programma all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, la squadra di Simone Inzaghi affronta il favoritissimo Manchester City. Nonostante il pronostico avverso, i sostenitori della Beneamata ci credono e vogliono sognare.

Compresi i pistoiesi di fede interista. C’è chi guarderà il match a casa con gli amici, ma tanti altri lo faranno nei locali del centro storico. Sulla Sala, non mancheranno le soluzioni per non perdersi il match (calcio d’inizio previsto alle 21). Non ci saranno tuttavia maxi schermi allestiti (serve un’autorizzazione specifica da parte del Comune), ma le attività – fra le quali La Degna Tana, Le Blanc, Voronoi, Lo Spaccio, Vecchia Praga, Bonodinulla (questa lista non pretende di essere esaustiva per l’intero territorio) – non si faranno comunque trovare impreparate, organizzandosi in forma privata e trasmettendo nella maggior parte dei casi l’evento calcistico, così da soddisfare le richieste dei clienti appassionati di pallone.

Non si farà trovare impreparato nemmeno l’Inter Club di Casalguidi, l’unica associazione dedicata ai tifosi nerazzurri della provincia di Pistoia, oltre a quella di Monsummano. All’esterno della sede di via Fratelli Cervi sarà montato un maxi schermo (maltempo permettendo), dove il presidente Giovanni Genovesi accoglierà tutti gli interessati. "Mi hanno chiamato dalla Montagna Pistoiese, da Prato e pure da Firenze. Sono attese circa 150 persone – spiega il numero uno del club, in carica da 25 anni, alle prese con questo conto alla rovescia che ha dell’eccezionale –. A prescindere da come andrà, abbiamo pronto un rinfresco post partita. Ovviamente l’augurio che ci facciamo è quello di vedere trionfare la nostra squadra del cuore, anche se sappiamo sarà complicatissimo. Soci? Sono 284 al momento. Ad uno siamo riusciti a trovare il biglietto per assistere dal vivo all’atto conclusivo di Champions".

In caso di esito positivo, probabile che i supporter interisti di Pistoia si riversino in Piazza Mazzini, sulla Sala o comunque nelle vie del centro per celebrare quello che sarebbe un traguardo clamoroso per i tanti appassionati di calcio, ma anche semplicemente per i curiosi.

Francesco Bocchini