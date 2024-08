"Fiera di Casalguidi". A breve il programma

SERRAVALLE PISTOIESE

"Il programma della Fiera? Uscirà a breve, questione di giorni. E in vista del 2025, stiamo pensando ad una serie di novità". Lo ha assicurato il sindaco Piero Lunardi, facendo il punto sulla 139esima edizione della Fiera di Casalguidi. Che ha avuto una gestazione particolarmente travagliata, portando fra le altre cose alla rinuncia della delega apposita da parte del vice-sindaco Federico Gorbi e ad alcuni confronti con il Comitato organizzatore. Considerando che di norma, giunti in questo periodo dell’anno, il calendario era già stato ufficializzato, tanti i cittadini che anche sui social network hanno segnalato questa anomalia, con qualcuno che temeva persino il mancato svolgimento dell’evento. Scenario, quest’ultimo, più che remoto: di certo c’è che la Fiera si farà, seguendo le date già anticipate. Prenderà il via il prossimo 10 settembre per chiudersi il 17 settembre successivo. Fra sport, musica e spettacoli.

"Ci saranno gli appuntamenti più tradizionali, come la fiera del bestiame – ha aggiunto il primo cittadino – ed è stata confermata la formula che prevede per la manifestazione una durata di otto giorni. Stiamo però valutando una serie di cambiamenti da apportare in vista del prossimo anno, soprattutto per quanto concerne la parte organizzativa". L’amministrazione sta in sostanza pensando in primis ad una sorta di regolamento che possa allargare e soprattutto disciplinare meglio il bacino dei potenziali organizzatori. Un bando che preveda una serie di requisiti tecnici ben definiti in caso di più proposte, come avvenuto quest’anno. Ciò consentirebbe di stilare eventualmente una graduatoria di merito, prevedendo magari un punteggio maggiore per le associazioni del territorio con maggior esperienza nell’organizzare manifestazioni analoghe o che abbiano magari già organizzato la Fiera stessa in passato. Potrebbe tuttavia essere rivista anche la durata della Fiera: l’amministrazione non chiude ad oggi la porta all’ipotesi di ridurre la rassegna a sei giorni a partire dalla prossima edizione. Ma è presto per dirlo, perché dipenderà anche dai riscontri ottenuti. "Stiamo effettuando una serie di valutazioni – ha concluso Lunardi – ma è prematuro parlarne. E la Fiera rimane un evento fondamentale".

G.F.